Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Радий Хабиров ввел новые антиковидные ограничения в Башкирии

Радий Хабиров ввел новые антиковидные ограничения в Башкирии

19:41, 19 окт 2021

Пресс-служба главы Башкирии сообщила, что сегодня, 19 октября, Радий Хабиров вновь внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

В последней редакции документа сказано, что с 25 октября 2021 года жители старше 18 лет смогут посещать розничные рынки только при наличии сертификата о вакцинации против ковида или же справки о перенесенном заболевании в течение шести месяцев. Исключение составляют только сельскохозяйственные и специализированные продовольственные рынки. 

Такие же условия будут действовать с 1 декабря 2021 года при заселении в курортные организации. Для отдыха в пансионатах и домах отдыха будет действовать только справка о прививке против COVID-2019.

Уточняется также, что введенные ранее ограничения продолжат свое действие. Однако теперь при предъявлении документов нужно будет по требованию уполномоченных должностных лиц показать паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Еще одна поправка коснулась регионального министерства семьи, труда и социальной защиты, сотрудники которого должны возобновить работу Координационного центра по оказанию содействия жителям, которые находятся в режиме самоизоляции.

Читайте также:

В России из-за роста COVID могут ввести нерабочую неделю в ноябре
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии здравоохранение Хабиров Радий Фаритович коронавирусные ограничения
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: