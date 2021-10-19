Радий Хабиров ввел новые антиковидные ограничения в Башкирии

19:41, 19 окт 2021

Пресс-служба главы Башкирии сообщила, что сегодня, 19 октября, Радий Хабиров вновь внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.







В последней редакции документа сказано, что с 25 октября 2021 года жители старше 18 лет смогут посещать розничные рынки только при наличии сертификата о вакцинации против ковида или же справки о перенесенном заболевании в течение шести месяцев. Исключение составляют только сельскохозяйственные и специализированные продовольственные рынки.



Такие же условия будут действовать с 1 декабря 2021 года при заселении в курортные организации. Для отдыха в пансионатах и домах отдыха будет действовать только справка о прививке против COVID-2019.

Уточняется также, что введенные ранее ограничения продолжат свое действие. Однако теперь при предъявлении документов нужно будет по требованию уполномоченных должностных лиц показать паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.



Еще одна поправка коснулась регионального министерства семьи, труда и социальной защиты, сотрудники которого должны возобновить работу Координационного центра по оказанию содействия жителям, которые находятся в режиме самоизоляции.

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