В Минздраве Башкирии сообщили, какими прививками можно пройти ревакцинацию от коронавируса

09:20, 20 окт 2021

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сегодня, 19 октября, во время профильного брифинга ведомства сообщил, что ревакцинироваться можно любой зарегистрированной в России вакциной.







«Необязательно настаивать на ревакцинации «Спутником-Лайт». Он используется для пациентов, которые имеют ослабленный иммунитет, для быстрой защиты пациентов старшей возрастной группы, однако полноценная защита достигается двухкомпонентной вакциной», – отметил Забелин.



По его словам, для ревакцинации подойдет «Спутник V», Спутник-Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Забелин отметил, что ревакцинироваться нужно через полгода после первой вакцины или после перенесенного заболевания.

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