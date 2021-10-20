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За сутки в Башкирии от коронавируса скончались 37 пациентов

За сутки в Башкирии от коронавируса скончались 37 пациентов

13:11, 20 окт 2021

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало статистические данные о распространении коронавируса в регионе. На 11 часов 20 октября в республике зарегистрировано 78 805 подтвержденных случаев COVID-19. Суточный прирост инфицированных составил 668 человек.

Выздоровели за все время 68 219 граждан. За последние 24 часа выписались 648 переболевших. Скончались от инфекции за сутки еще 37 пациентов. Общее число жертв составляет 2232.

Первым компонентом привились 1 479 634, 22 561 из них — за минувшие 24 часа. Завершили вакцинацию против COVID-19 1 274 776 жителей Башкирии.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии здравоохранение статистика коронавируса
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