В России обнаружили новый и самый заразный штамм коронавируса
09:18, 21 окт 2021
В России выявлен новый вариант коронавируса «дельта» AY.4.2. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«[AY.4.2] Выявлен в России. Есть вероятность его широкого распространения, а значит, и роста заболеваемости», — передает слова Хафизова РИА «Новости».
Таким образом, штамм может послужить дополнительным фактором к увеличению заболеваемости COVID-19 в РФ. По словам Хафизова, единственный путь для того, чтобы не заболеть — это вакцинация.
Ранее сообщалось, что появление нового варианта коронавируса было зафиксировано В США, отмечает VSE.42. На данный момент нет информации, что вакцины и препараты от коронавируса малоэффективны против этого варианта «дельты», пишет RT.