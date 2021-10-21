В России обнаружили новый и самый заразный штамм коронавируса

09:18, 21 окт 2021

В России выявлен новый вариант коронавируса «дельта» AY.4.2. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.







«[AY.4.2] Выявлен в России. Есть вероятность его широкого распространения, а значит, и роста заболеваемости», — передает слова Хафизова РИА «Новости».



Таким образом, штамм может послужить дополнительным фактором к увеличению заболеваемости COVID-19 в РФ. По словам Хафизова, единственный путь для того, чтобы не заболеть — это вакцинация.

Ранее сообщалось, что появление нового варианта коронавируса было зафиксировано В США, отмечает VSE.42. На данный момент нет информации, что вакцины и препараты от коронавируса малоэффективны против этого варианта «дельты», пишет RT.

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