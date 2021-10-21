В Башкирии зарегистрировали рекордное число заболевших коронавирусом

13:48, 21 окт 2021

670 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.



Сообщается, что всего в республике выявили 79 475 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 68 880 человек, в том числе 661 человека победили вирус за минувшие 24 часа.



Отмечается, что в течение прошедших суток констатировали смерть 36 пациентов с COVID-19. Прививку от этой инфекции получили 1 504 260 человек, завершили вакцинацию 1 281 937 человек.



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