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В Башкирии зарегистрировали рекордное число заболевших коронавирусом

В Башкирии зарегистрировали рекордное число заболевших коронавирусом

13:48, 21 окт 2021

670 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Сообщается, что всего в республике выявили 79 475 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 68 880 человек, в том числе 661 человека победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в течение прошедших суток констатировали смерть 36 пациентов с COVID-19. Прививку от этой инфекции получили 1 504 260 человек, завершили вакцинацию 1 281 937 человек.

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Источник: regnum.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация здравоохранение
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