Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам на нерабочие дни

18:45, 21 окт 2021

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября лучше оставаться дома и отказаться от любых видов поездок. Соответствующие рекомендации дали в Роспотребнадзоре.







«В период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период. В этот период стоит отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки», — сказано на официальном сайте Роспотребнадзора.



В ведомстве порекомендовали использовать нерабочие дни с пользой для здоровья и сделать прививки от коронавируса и гриппа. Также в ведомстве напомнили о необходимости использования масок и антисептиков, а также призвали максимально ограничить личные контакты.

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