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Специалисты рассказали, из-за чего можно получить пожизненный медотвод от прививки

Специалисты рассказали, из-за чего можно получить пожизненный медотвод от прививки

10:00, 22 окт 2021

Пожизненный медотвод от вакцинопрофилактики против коронавирусной инфекции можно получить лишь из-за тяжелой аллергии на вакцину.

Данную информацию сообщила Татьяна Руженцова, заместитель директора московского научного исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского, подконтрольного Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей.


«Абсолютным противопоказанием к введению прививки, которое остается на всю жизнь, является лишь тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на конкретно эту вакцину либо на один из ее компонентов», — сообщают СМИ слова эпидемиолога. Симптомы, которые вызовет прививка у данных пациентов, таковы: повышение температуры тела свыше 40 градусов, судороги, отек Квинке, анафилактический шок.

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Источник: ura.news
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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