В Башкирии суточный прирост заболевших коронавирусом составил 669 человек
11:56, 22 окт 2021
Министерство здравоохранения Башкирии предоставило актуальные данные о распространении коронавируса. На 11 часов 22 октября зарегистрировано 80 144 подтвержденных случая COVID-19. Суточный прирост составил 669 человек.
Победили болезнь 69 530 граждан. Выписались за последние 24 часа 650 жителей республики. Скончались от инфекции еще 36 пациентов, всего — 2304.
Первый компонент вакцины получили 1 527 148 человек. Завершили вакцинацию против коронавируса 1 289 417 жителей Башкирии.