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В Башкирии суточный прирост заболевших коронавирусом составил 669 человек

В Башкирии суточный прирост заболевших коронавирусом составил 669 человек

11:56, 22 окт 2021

Министерство здравоохранения Башкирии предоставило актуальные данные о распространении коронавируса. На 11 часов 22 октября зарегистрировано 80 144 подтвержденных случая COVID-19. Суточный прирост составил 669 человек.

Победили болезнь 69 530 граждан. Выписались за последние 24 часа 650 жителей республики. Скончались от инфекции еще 36 пациентов, всего — 2304.

Первый компонент вакцины получили 1 527 148 человек. Завершили вакцинацию против коронавируса 1 289 417 жителей Башкирии.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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