Российские ученые разработали назальный «Спутник V»

10:02, 23 окт 2021

Российские ученые создали назальный вариант вакцины «Спутник V». Об этом сообщил профессор научно-исследовательского центра Анатолий Альштейн.







«Эта вакцина вызовет образование иммуноглобулинов А — это те иммуноглобулины, которые защищают слизистые оболочки. После введения они скапливаются на слизистой и составляют очень хороший иммунный затвор для проникновения вируса», — пояснил вирусолог Анатолий Анштейн «Ленте.ру».



Разработанная в центре Гамалеи интраназальная вакцина от COVID-19 «в принципе та же самая», что и обычный «Спутник V», однако отличается классами иммуноглобулинов: вакцина «Спутник V» в виде инъекции вызывает выработку иммуноглобулинов класса G, а новый назальный вариант вакцины заставляет организм вырабатывать антитела класса A. По мнению доктора медицинских наук, введение тех и других иммуноглобулинов могло бы стать лучшей защитой от коронавируса.

Ранее Петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева сообщили о завершении доклинических исследований первого назального препарата против коронавируса, передает RT. Медикамент получил название «Корфлювек». Как утверждают разработчики, он двойного действия, а значит способен «победить» грипп и коронавирус.

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