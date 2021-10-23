В Башкирии, из-за опасности распространения птичьего гриппа, у сельчан изымается и уничтожается птица
18:11, 23 окт 2021
В Туймазинском районе республики обнаружили несколько очагов птичьего гриппа, которые хотят локализовать уничтожением птицы и дезинфекцией, а ситуацию контролирует МЧС по Башкирии.
Первый случай заражения опасной заразной болезнью, птичьим гриппом был зарегистрирован в начале октября в деревне Бишкурай Туймазинского района. Предполагается, что домашние гуси могли заразиться на озере, недалеко от которого содержалось все поголовье, ограничить которое от дикой птицы нельзя.
19 октября сообщалось о том, что шесть тысяч голов гусей и индейки уничтожили в Башкирии из-за птичьего гриппа. Для того, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания, у жителей Туймазинского района изымают домашнюю птицу и уничтожают на специальном полигоне, который располагается неподалеку от самих очагов заболевания, которые к счастью локализованы лишь в одном районе республики.