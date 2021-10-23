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В Башкирии, из-за опасности распространения птичьего гриппа, у сельчан изымается и уничтожается птица

В Башкирии, из-за опасности распространения птичьего гриппа, у сельчан изымается и уничтожается птица

18:11, 23 окт 2021

В Туймазинском районе республики обнаружили несколько очагов птичьего гриппа, которые хотят локализовать уничтожением птицы и дезинфекцией, а ситуацию контролирует МЧС по Башкирии.

Первый случай заражения опасной заразной болезнью, птичьим гриппом был зарегистрирован в начале октября в деревне Бишкурай Туймазинского района. Предполагается, что домашние гуси могли заразиться на озере, недалеко от которого содержалось все поголовье, ограничить которое от дикой птицы нельзя.

19 октября сообщалось о том, что шесть тысяч голов гусей и индейки уничтожили в Башкирии из-за птичьего гриппа. Для того, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания, у жителей Туймазинского района изымают домашнюю птицу и уничтожают на специальном полигоне, который располагается неподалеку от самих очагов заболевания, которые к счастью локализованы лишь в одном районе республики.

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Птицу уничтожают в четырех населенных пунктах, в Бишкураевском и Николаевском сельсоветах Туймазинского района. Там происходят подомовые обходы дворов, откуда и изымают домашних пернатых. Специалисты занимаются и здоровьем людей, экстренно прививая их от гриппа, дома местных сельчан обрабатывают специальным обеззараживающим составом.

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Источник: mkset.ru
Теги: Туймазинский район
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