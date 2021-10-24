Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии за последние сутки ковид выявлен у 668 человек

В Башкирии за последние сутки ковид выявлен у 668 человек

13:39, 24 окт 2021

По данным на 24 октября в Башкирии подтвердили 81 479 случаев коронавирусной инфекции (+668 за последние сутки).

В стационарах — 1022 человека, в том числе в возрасте 60+ — 650 пациентов. Из них в тяжелом состоянии — 74, на ИВЛ — 8. На амбулаторном — 7 270 человек, в том числе в возрасте 60+ — 5 052 пациента.

Выписано за сутки — 633 человека. Всего выписано – 70 812 человек.

Зарегистрировано 36 случая смерти от COVID-19.

Всего умерших — 2 375 чел., в том числе в возрасте 60+ — 2 052 чел.

Читайте также:

Российские ученые разработали назальный «Спутник V»
Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 187.

Выписанных пациентов с пневмонией - 202.

I компонент вакцины получили – 1 558 714; II компонент вакцины получили – 1 298 773. За сутки вакцину получили — 13 078 чел.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: