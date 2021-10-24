В Башкирии за последние сутки ковид выявлен у 668 человек

13:39, 24 окт 2021

По данным на 24 октября в Башкирии подтвердили 81 479 случаев коронавирусной инфекции (+668 за последние сутки).







В стационарах — 1022 человека, в том числе в возрасте 60+ — 650 пациентов. Из них в тяжелом состоянии — 74, на ИВЛ — 8. На амбулаторном — 7 270 человек, в том числе в возрасте 60+ — 5 052 пациента.



Выписано за сутки — 633 человека. Всего выписано – 70 812 человек.



Зарегистрировано 36 случая смерти от COVID-19.



Всего умерших — 2 375 чел., в том числе в возрасте 60+ — 2 052 чел.

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Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 187.Выписанных пациентов с пневмонией - 202.I компонент вакцины получили – 1 558 714; II компонент вакцины получили – 1 298 773. За сутки вакцину получили — 13 078 чел.