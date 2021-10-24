Минздрав разрешил прививаться одновременно от гриппа и коронавируса

15:24, 24 окт 2021

Минздрав России опубликовал сообщение, согласно которому разрешено одновременно делать прививки от коронавируса и гриппа.



«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V")», — следует из сообщения пресс-службы ведомства.



В министерстве уточнили, что взаимодействие «Спутника V» с препаратом для профилактики гриппа изучили во время проведения доклинических исследований, которые показали, что одновременное введение вакцин не снижает их эффективность.



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