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Минздрав разрешил прививаться одновременно от гриппа и коронавируса

Минздрав разрешил прививаться одновременно от гриппа и коронавируса

15:24, 24 окт 2021

Минздрав России опубликовал сообщение, согласно которому разрешено одновременно делать прививки от коронавируса и гриппа.

«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V")», — следует из сообщения пресс-службы ведомства.

В министерстве уточнили, что взаимодействие «Спутника V» с препаратом для профилактики гриппа изучили во время проведения доклинических исследований, которые показали, что одновременное введение вакцин не снижает их эффективность.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация здравоохранение
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