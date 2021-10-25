В Башкирии, несмотря на антиковидные меры, не удается остановить рост заболеваемости: мнение блогера-врача

08:24, 25 окт 2021

В Башкирии за прошедшую неделю, с 18 по 24 октября, по данным оперштаба, было зарегистрировано 4620 заболевших, при этом скончался 251 человек. Неделей раньше, с 11 по 17 октября, коронавирусом заболели 4574 человека, умерли 246 пациентов.







Врач-блогер Глеб Глебов, бывший сотрудник ковид-госпиталя в Зубово, оценил, насколько эффективными оказались ограничения, направленные на борьбу с ковидом в Башкирии.



По мнению специалиста, заболеваемость продолжает расти, несмотря на введенные ограничения.

— Мы вводили локдаун, прививки стали всем прививать. Мы ковид победили? Опять наступаем на те же самые грабли. Во-первых, заболеваемость не снизилась, а во-вторых, от этого пострадали предприниматели, от этого страдают некоторые люди. Лучше бы в больницы лекарства закупили, это было бы эффективнее, — высказался врач.

Глебов также считает, что не спасет жителей республики и введение нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября.

— Во первых, неделя — это недостаточно, чтобы прервать цепочку заболеваемости, — заявил врач. — Во-вторых, вакцинация полным ходом заболеваемость не снижает на данный момент. Лучше бы все эти силы были брошены на создание новых противовирусных препаратов, на обучение первичного звена, как правильно лечить ковид, и на закупку препаратов. Вот на это нужно силы бросить, а не на циферки, сколько людей вакцинировано. А смертность растет с каждым днем, а мы задумываемся непонятно о чем.

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