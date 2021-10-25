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В Башкирии вступили в силу новые антиковидные ограничения

В Башкирии вступили в силу новые антиковидные ограничения

09:44, 25 окт 2021

25 октября в Башкирии вступили в силу очередные антиковидные ограничения.

С сегодняшнего дня жители республики старше 18 лет смогут посетить розничные рынки исключительно при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19 или справки, свидетельствующей о перенесенном коронавирусе в течение последних 6 месяцев. Отметим, что исключением являются сельскохозяйственные и специализированные продовольственные рынки. Введенные ранее меры продолжают действовать.

Кроме того, стоит напомнить, что в среду, 27 октября, перестанут действовать отрицательные ПЦР-тесты. То есть посетить торговые центры, бассейны, салоны красоты, физкультурно-оздоровительные комплексы, а также заведения общепита, которые вмещают более 50 посетителей, можно будет только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенной болезни. ПЦР-тест потребуется лишь в одном случае — при госпитализация пациента. Добавим, что 30 октября в Башкирии стартует нерабочая неделя.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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