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В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 36 человек, заболели - 670

В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 36 человек, заболели - 670

12:00, 25 окт 2021

36 умерших и 670 заболевших коронавирусом выявлено в Башкирии за минувшие сутки. Данные на 25 октября опубликовал оперштаб.

С начала пандемии число заболевших ковидом достигло 82 149 человек, умерших – 2411. Вылечились 71 396 пациентов, в том числе 584 – за последние сутки.

Первым компонентом вакцины привились 1 564 801 человек, завершили вакцинацию 1 300 808.

Ранее сообщалось о том, что 25 октября в Башкирии вступили в силу очередные антиковидные ограничения. С сегодняшнего дня жители республики старше 18 лет смогут посетить розничные рынки исключительно при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19 или справки, свидетельствующей о перенесенном коронавирусе в течение последних 6 месяцев.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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