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В Башкирии коронавирус выявили в 262 школах

В Башкирии коронавирус выявили в 262 школах

12:35, 25 окт 2021

В ходе очередной оперативки в правительстве РБ стало известно о числе школ, в которых выявлены случаи коронавируса.

В ходе очередной оперативки в правительстве РБ стало известно о числе школ, в которых выявлены случаи коронавируса.

— Проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мер в школах в связи с регистрацией случаев COVID-19. Ограничительные мероприятия введены в 262 школах по отдельным классам, что составляет пять процентов от общего количества образовательных организаций, — сообщила врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Галина Пермина.

Руководитель ведомства добавила, что на прошедшей неделе в республике зарегистрировано 37,5 тысячи случаев ОРВИ, из них 30 процентов — среди детей до 14 лет. Заболеваемость выше эпидемического порога.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии
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