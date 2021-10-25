В Башкирии коронавирус выявили в 262 школах

В ходе очередной оперативки в правительстве РБ стало известно о числе школ, в которых выявлены случаи коронавируса.
В ходе очередной оперативки в правительстве РБ стало известно о числе школ, в которых выявлены случаи коронавируса.
— Проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мер в школах в связи с регистрацией случаев COVID-19. Ограничительные мероприятия введены в 262 школах по отдельным классам, что составляет пять процентов от общего количества образовательных организаций, — сообщила врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Галина Пермина.
Руководитель ведомства добавила, что на прошедшей неделе в республике зарегистрировано 37,5 тысячи случаев ОРВИ, из них 30 процентов — среди детей до 14 лет. Заболеваемость выше эпидемического порога.