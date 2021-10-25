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В Башкирии осталась только тысяча мест в ковид-госпиталях

В Башкирии осталась только тысяча мест в ковид-госпиталях

13:04, 25 окт 2021

В Башкирии свободно 13% коек в ковид-госпиталях. Об этом сообщил сегодня, 25 октября, министр здравоохранения республики Максим Забелин.

— Уже семь дней более одной тысячи коек свободны. Это позволяет своевременно управлять госпитализацией как в Уфе, так и в других межрайонных центрах, — заявил Забелин.

Он добавил, что всего в республике развернуто 8155 коек для стационарного лечения пациентов с COVID-19.

Ранее мы писали, что, по мнению врача-специалиста, заболеваемость коронавирусом продолжает расти, несмотря на введенные ограничения. Глава Башкирии объяснил, почему не ввел дополнительные выходные.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии здравоохранение
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