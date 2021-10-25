В Башкирии осталась только тысяча мест в ковид-госпиталях

13:04, 25 окт 2021

В Башкирии свободно 13% коек в ковид-госпиталях. Об этом сообщил сегодня, 25 октября, министр здравоохранения республики Максим Забелин.







— Уже семь дней более одной тысячи коек свободны. Это позволяет своевременно управлять госпитализацией как в Уфе, так и в других межрайонных центрах, — заявил Забелин.



Он добавил, что всего в республике развернуто 8155 коек для стационарного лечения пациентов с COVID-19.



Ранее мы писали, что, по мнению врача-специалиста, заболеваемость коронавирусом продолжает расти, несмотря на введенные ограничения. Глава Башкирии объяснил, почему не ввел дополнительные выходные.

Читайте также: В Башкирии коронавирус выявили в 262 школах

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram