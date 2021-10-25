Стало известно, сколько осталось вакцинировать жителей Башкирии для выполнения плана

13:25, 25 окт 2021

В Башкирии от коронавируса вакцинировалось 64% жителей, сообщил глава региона Радий Хабиров. Сегодня, 25 октября, на оперативном совещании правительства он поручил районным руководителям активизировать прививочную кампанию и устранить недоработки.







— По выходным вакцинируются до 10 тысяч человек в день, в рабочие — от 20 и выше. Это очень хорошие темпы, чтобы их держать, наши нормы и требования должны соблюдаться. Если мы обнаружим вспышки, Роспотребнадзор остановит их работу, — сказал Радий Хабиров.

Он добавил, что, по его данным, вакцинировалось уже 64% населения, а нужно эту цифру «довести до 80». Сегодня на оперативном штабе будет принято решение, как пройдет в республике нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября, о которой было объявлено ранее.

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