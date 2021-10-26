В России утвердили новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19

09:04, 26 окт 2021

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.







«Утвердить форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе.



Приказ вступает в силу с 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.

Из документа следует, что сертификат будет содержать основные данные о прошедшем вакцинацию гражданине, в том числе его фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес места жительства и дату формирования документа. В нем предусмотрено и место для QR-кода. Будет указано, когда, где и чем именно человек привился. В сертификат будут внесены сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о ранее перенесенном заболевании.



Документ формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после прохождения вакцинации. По желанию граждане смогут получить сертификат и в бумажном виде.

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Ранее в Минздраве Башкирии рассказали, чем грозит использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. По словам заместителя министра Ирины Кононовой, приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта заведомо поддельного сертификата как официального документа карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы. К уголовной ответственности человек привлекается вне зависимости от того, использовал фальшивый документ или нет.