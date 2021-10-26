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В Башкирии за сутки от COVID-19 скончались 35 человек, 669 заболели

В Башкирии за сутки от COVID-19 скончались 35 человек, 669 заболели

11:45, 26 окт 2021

По данным регионального Министерства здравоохранения, на 11 часов 26 октября в Башкирии зарегистрировано 82 818 подтвержденных случаев COVID-19. Суточный прирост инфицированных составил 669 человек.

Выздоровели за период пандемии 72 033 жителя региона. За последние сутки выписались 637 граждан. Скончались от болезни еще 35 пациентов. Общее число жертв COVID-19 в республике выросло до 2446 смертей.

Первый компонент прививки получили 1 585 023 человека, 20 222 из них — в минувшие сутки. Завершил вакцинацию 1 307 571 гражданин. 

Ранее сообщалось о том, что жители Башкирии пожаловались на ковид-бокс, который открыли в жилом доме.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии здравоохранение статистика коронавируса
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