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В Башкирии приступили к вакцинации маломобильных граждан

В Башкирии приступили к вакцинации маломобильных граждан

14:03, 26 окт 2021

Накануне, 25 октября, в Уфе началась вакцинация маломобильных граждан. Необходимые процедуры на дому проводит выездная врачебно-сестринская бригада поликлиники №46.

Инициаторами акции стали социальные работники организации «Изгелек» («Добродеяние») Кировского района столицы.

«Списки маломобильных граждан мы составили благодаря информационной работе по вакцинации населения, адресно обойдя пожилых людей. В этом списке были и те, кто по каким-либо причинам не мог пройти вакцинацию или ревакцинацию и, позвонив на «горячую линию» координационного центра при республиканском центре социального обслуживания населения - 8 800-775-00-14, сообщил о своем положении», - рассказывает директор «Изгелек» Тагзима Габдулвалеева.

Благодаря выездной бригаде прививки получили уже 27 граждан. Как отмечают в организации, данная акция продолжит свою работу – медики и дальше будут приезжать на дом по заявкам желающих, предварительно составляя маршрут.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа Коронавирус в Башкирии вакцинация
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