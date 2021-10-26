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В двух детских учреждениях Башкирии в водопроводной воде обнаружили опасные бактерии

В двух детских учреждениях Башкирии в водопроводной воде обнаружили опасные бактерии

15:00, 26 окт 2021

В Дюртюлинском районе в доме-интернате и детском саду пользовались водой, в которой были бактерии. Учреждения заплатят штрафы, об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Башкирии.

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе плановых проверок выявили нарушения санитарных норм в детском саду «Буратино» в селе Исмайлово и в доме-интернате в селе Старобаишево. Эксперты обнаружили в водопроводной воде бактерии, которые вызывают инфекционные заболевания. Чтобы не подвергать детей опасности, судебные приставы на 10 суток запретили пользоваться кранами кухонь. Их опечатали, а руководителей предупредили об административной и уголовной ответственности. Судебные приставы будут следить за тем, чтобы краны не использовались.

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Источник: proural.info
Теги: Дюртюлинский район
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