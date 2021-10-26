В Башкирии назвали категорию граждан, которые подлежат вакцинации в первую очередь
19:35, 26 окт 2021
На совещании в Минздраве Башкирии перечислили лиц, которые подлежат вакцинации в первую очередь.
— Просьба внимательно читать инструкцию и учитывать те рекомендации, которые дают эксперты, внештатные специалисты, — обратился к коллегам-медикам заместитель премьер-министра правительства РБ — министр здравоохранения РБ Максим Забелин. Он отметил, что накопленный опыт в республике, стране и мире позволяет выделить категорию граждан, которые подлежат вакцинации в приоритетном порядке. К ней Максим Забелин отнес пациентов с болезнями эндокринной системы, сахарным диабетом, с проблемами бронхо-легочной системы (болезнь легких, бронхиальная астма), с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Они находятся в группе риска, поэтому должны вакцинироваться в первую очередь.
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