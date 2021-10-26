В Башкирии медики рассказали, как распознать симптомы коронавируса у ребенка

19:44, 26 окт 2021

При третьей волне COVID-19 дети начали болеть чаще. Раньше особых недомоганий у них не было, а сейчас появились респираторные симптомы и расстройства кишечника. Бывают даже случаи, когда новорожденных подключают к аппаратам ИВЛ, об этом сообщили в ИА «Башинформ».







Сейчас в Республиканской клинической инфекционной больнице от коронавируса лечится 141 ребенок, из них 28 младенцев. Медики рассказали, что нужно делать, чтобы уберечь детей от COVID-19.

— Мы призываем родителей обращать пристальное внимание на любое ОРВИ ребенка. Первыми признаками коронавируса могут быть повышение температуры, насморк, конъюнктивит, рвота, частый жидкий стул. Естественно, всем взрослым лучше привиться от ковида, чтобы не создавать семейные очаги вируса, где ребенок может инфицироваться. Кроме того, сейчас течение коронавируса отягощается острыми респираторными инфекциями, впереди сезон гриппа. Здесь тоже эффективнее защитить себя и ребенка вакциной. Потому что микст вирусов — это большое отягощение для любого организма, тем более детского. Ставить вакцину от гриппа можно со школьного возраста, — сказала заведующая инфекционным отделением Алия Кутдусова.

В связи с ростом случаев заражения детей коронавирусной инфекцией был открыт инфекционный госпиталь для младенцев в уфимской клинической детской больнице № 17. В отделении уже находится 11 новорожденных детей, которым нет и месяца. Из них двое подключены к аппарату ИВЛ.

— Инфекция у младенцев протекает тяжело, болезнь непредсказуема. Состояние может резко ухудшаться, буквально на глазах. Например, у ребенка вроде и одышки нет, и сатурация в норме, но в течение нескольких часов ситуация меняется — кислород в крови резко понижается, нарастает одышка, изменяется кожный покров. И тогда малыши доходят до аппаратов ИВЛ, причем зачастую им уже требуется высокочастотная вентиляция легких, то есть более интенсивная. Обычно новорожденные легко откликаются, реагируют на лечение, видно, как он восстанавливается, а здесь лечишь, а ребенок тяжелеет. К счастью, летальных случаев пока среди новорожденных нет. Но это очень тяжело видеть: нам — медикам, родителям, родственникам. В среднем у нас детки лежат две недели. Но, что печально, пока нет опыта, какие могут быть последствия перенесенной инфекции, — отметила заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 17 Уфы Регина Федорова.

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