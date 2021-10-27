В Башкирии вступил в силу очередной пакет антиковидных ограничений
09:11, 27 окт 2021
В Башкирии сегодня, 27 октября, при посещении общественных мест перестают действовать ПЦР-тесты. Если вы не вакцинированы или не переболели ковидом, вход в некоторые заведения станет недопустимой роскошью.
Теперь жители региона смогут посещать ряд организаций только с сертификатом о вакцинации или со справкой о перенесенном в течение полугода коронавирусе: культурные учреждения; библиотеки; торговые центры; салоны красоты; спа-салоны;
массажные салоны; солярии; бани; сауны; физкультурно-оздоровительные комплексы; фитнес-центры; бассейны; рестораны и кафе; ездить на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан».
При этом справки о прохождении ПЦР-теста будут действительны в больницах при госпитализации пациентов.
Глава Башкирии объяснил, что власти определили такие сроки до вступления в силу новых ограничений, чтобы жители республики успели вакцинироваться и получить сертификат.
— Необходимо настойчиво разъяснять суть наших санитарно-эпидемиологических требований жителям и руководителям крупных предприятий. Убеждать, что вакцинация — это единственный способ создать коллективный иммунитет, — сказал Радий Хабиров.