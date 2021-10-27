В Башкирии вступил в силу очередной пакет антиковидных ограничений

09:11, 27 окт 2021

В Башкирии сегодня, 27 октября, при посещении общественных мест перестают действовать ПЦР-тесты. Если вы не вакцинированы или не переболели ковидом, вход в некоторые заведения станет недопустимой роскошью.







Теперь жители региона смогут посещать ряд организаций только с сертификатом о вакцинации или со справкой о перенесенном в течение полугода коронавирусе:

культурные учреждения;

библиотеки;

торговые центры;

салоны красоты;

спа-салоны;

массажные салоны;

солярии;

бани;

сауны;

физкультурно-оздоровительные комплексы;

фитнес-центры;

бассейны;

рестораны и кафе;

ездить на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан».



При этом справки о прохождении ПЦР-теста будут действительны в больницах при госпитализации пациентов.

Глава Башкирии объяснил, что власти определили такие сроки до вступления в силу новых ограничений, чтобы жители республики успели вакцинироваться и получить сертификат.





— Необходимо настойчиво разъяснять суть наших санитарно-эпидемиологических требований жителям и руководителям крупных предприятий. Убеждать, что вакцинация — это единственный способ создать коллективный иммунитет, — сказал Радий Хабиров.

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