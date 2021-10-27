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В Башкортостане переболевшие COVID-19 могут пройти диспансеризацию

В Башкортостане переболевшие COVID-19 могут пройти диспансеризацию

09:18, 27 окт 2021

Информацию сообщил на очередном брифинге Минздрава РБ вице-премьер, министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Стало известно о диспансеризации для переболевших коронавирусом. Информацию сообщил на очередном брифинге Минздрава РБ вице-премьер, министр здравоохранения республики Максим Забелин.


— Мы уделяем большое внимание не только пациентам, которые болеют в настоящее время и лечатся в больницах и амбулаторно, но и пациентам, которые уже перенесли коронавирус, — прокомментировал министр. — В рамках реализации поручения президента Владимира Путина на всей территории Российской Федерации — в том числе и в Башкирии — проводится дополнительная углубленная диспансеризация для лиц, которые переболели COVID-19. У данной категории граждан мы регистрируем отклонения, связанные не только с воздействием вируса на бронхо-легочную и сердечно-сосудистую системы, но и другие осложнения. Поэтому такую диспансеризацию, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию мы не приостановили, она проходит с 1 июля 2021 года и будет продолжаться. Диспансеризация проводится в поликлиниках по расписанию, записаться можно через наши информационные ресурсы. Данная диспансеризация проводится в два этапа. Второй этап предполагает углубленное, прицельное обследование и привлечение дополнительных специалистов.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: здравоохранение Коронавирус в Башкирии
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