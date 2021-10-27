В Башкирии общее число погибших от коронавируса достигло 2482 человек

11:28, 27 окт 2021

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало актуальные данные о распространении COVID-19 в регионе. На 11 часов 27 октября в республике зарегистрировано 83 486 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 668 человек.







Выздоровели за период пандемии 72 682 жителя. За последние 24 часа выписались 649 граждан. Скончались от инфекции еще 36 пациентов. Общее число жертв выросло до 2482 человек.



Первый компонент вакцины за минувшие сутки получили 19 805 граждан, всего — 1 604 828 жителей Башкирии. Завершили двухэтапную вакцинацию 1 314 585 человек.

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