Врач-реабилитолог рассказал о пандемии сердечно-сосудистых заболеваний в России

10:31, 28 окт 2021

Реабилитолог Александр Фомин в интервью радио Sputnik сообщил, что в России навблюдается вторая пандемия из-за сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, коронавирус – не единственная глобальная проблема.







«По моему мнению, у нас 50% смертности – из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. В некоторых странах этот показатель значительно ниже», – заявил Фомин.



По его словам, сердечные заболевания и гипертония развиваются из-за малоподвижного образа жизни. Он отметил, что как минимум раз в час надо вставать и двигаться хотя бы минуту.

«Еще от 45 до 90 минут в день надо уделять активной ходьбе. Для подвижного образа жизни не нужно бегать, достаточно просто ходить», – объяснил он.

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