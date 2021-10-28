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Врач-реабилитолог рассказал о пандемии сердечно-сосудистых заболеваний в России

Врач-реабилитолог рассказал о пандемии сердечно-сосудистых заболеваний в России

10:31, 28 окт 2021

Реабилитолог Александр Фомин в интервью радио Sputnik сообщил, что в России навблюдается вторая пандемия из-за сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, коронавирус – не единственная глобальная проблема.

«По моему мнению, у нас 50% смертности – из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. В некоторых странах этот показатель значительно ниже», – заявил Фомин.

По его словам, сердечные заболевания и гипертония развиваются из-за малоподвижного образа жизни. Он отметил, что как минимум раз в час надо вставать и двигаться хотя бы минуту. 

«Еще от 45 до 90 минут в день надо уделять активной ходьбе. Для подвижного образа жизни не нужно бегать, достаточно просто ходить», – объяснил он.

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Источник: gorobzor.ru
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