В Башкирии замедлился суточный прирост заболевших коронавирусом

11:46, 28 окт 2021

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало актуальные данные о распространении COVID-19 в регионе. За сутки выявлено 669 новых заболевших. Всего в республике на 11 часов 28 октября зарегистрировано 84 155 подтвержденных случаев COVID-19.







Смогли победить болезнь за период пандемии 73 333 человека. Выписался из ковид-госпиталей за минувшие 24 часа 651 житель республики. Скончались от инфекции 35 пациентов. Общее число жертв составило 2517.



Первый компонент вакцины получили 1 622 877 жителей региона, 18 049 — за прошедшие сутки. Завершили иммунизацию от ковида 1 321 923 человека.



Ранее сообщалось о том, что жители Башкирии пожаловались на отсутствие вакцин от коронавируса.

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