Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии замедлился суточный прирост заболевших коронавирусом

В Башкирии замедлился суточный прирост заболевших коронавирусом

11:46, 28 окт 2021

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало актуальные данные о распространении COVID-19 в регионе. За сутки выявлено 669 новых заболевших. Всего в республике на 11 часов 28 октября зарегистрировано 84 155 подтвержденных случаев COVID-19.

Смогли победить болезнь за период пандемии 73 333 человека. Выписался из ковид-госпиталей за минувшие 24 часа 651 житель республики. Скончались от инфекции 35 пациентов. Общее число жертв составило 2517.

Первый компонент вакцины получили 1 622 877 жителей региона, 18 049 — за прошедшие сутки. Завершили иммунизацию от ковида 1 321 923 человека.

Ранее сообщалось о том, что жители Башкирии пожаловались на отсутствие вакцин от коронавируса.

Читайте также:

Перенесенный COVID может спровоцировать преждевременное облысение
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: