В минздраве Башкирии рассказали о текущей ситуации с коронавирусом в республике

14:58, 28 окт 2021

Несмотря на улучшение эпидемической ситуации в Башкирии заявлять о победе над COVID-19 преждевременно, сообщил журналистам Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.







Спикер напомнил, что глава Роспотребнадзора России Анна Попова назвала регионы страны, в которых заболеваемость коронавирусом снизилась в частности благодаря темпам вакцинации. По словам министра, в число этих субъектов входит и Башкирия.

«Мы действительно отмечаем стабилизацию ситуации, видим, что темп прироста не превышает единицу, мы вышли на условное так называемое плато – конечно, не хочется об этом говорить ярко и широко публично. Мы переживаем, потому что врачи отчасти тоже суеверные люди, но цифры говорят сами за себя – у нас больше 670 новых случаев не прибавляется в течение последних нескольких дней. Это говорит об эффективности ограничительных методов. <…> Но все равно говорить о победе довольно рано и преждевременно, так как борьба с COVID-19 продолжается – у нас большое количество коек развернуто – более 7 тысяч коек у нас задействовано для оказания помощи пациентам, <…> более 8 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении», - сказал Максим Забелин.

В борьбе с инфекцией медикам необходима поддержка населения, отмечает собеседник. Максим Забелин призвал жителей Башкирии к соблюдению принятых антиковидных мер, а также попросил ответственно отнестись к предстоящим нерабочим дням.

«Я наших жителей призываю соблюдать те меры санэпидбезопасности, ограничительные мероприятия, а предшествующие дни нерабочие, выходные дни, все-таки по возможности максимально провести дома, <…> чтобы дать возможность системе здравоохранения мобилизоваться еще больше и отработать тот потенциал, который мы сейчас уже развили. <…> Благодаря этим ограничительным мерам мы значительно увеличили темпы вакцинации. За последние 10 дней мы постоянно находимся в лидерах по темпам вакцинации на 100 тысяч населения, в десятке мы находимся постоянно. В настоящий момент количество вакцины у нас достаточное», - заключил министр.

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