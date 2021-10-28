Стало известно, как будут работать больницы в Башкирии в период нерабочих дней
16:43, 28 окт 2021
В Башкирии в связи с празднованием Дня народного единства и в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября медицинские учреждения будут работать по определенному графику. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
В медицинских организациях устанавливается следующий режим работы:
- 30, 31 октября 2021 года – нерабочие дни;
- 1, 2 ноября 2021 года – по графику рабочего дня;
- 3 ноября 2021 года – рабочий день, сокращенный на 1 час;
- 4 ноября 2021 – нерабочий праздничный день;
- 5, 6, 7 ноября 2021 года – нерабочие дни.
Учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут принимать пациентов:
- 30 октября 2021 года – по графику субботы – с 08:00 до 17:00, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00;
- 31 октября 2021 года – работа кабинета неотложной медицинской помощи с приемом вызовов с 08:00 до 16:00;
- 4 ноября 2021 года – праздничный день – с 08:00 до 17:00, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00;
- 5 ноября 2021 года – по графику рабочего дня (за исключением специализированных учреждений);
- 6 ноября 2021 года по графику субботы – с 08:00 до 17:00, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00;
- 7 ноября 2021 года – работа кабинета неотложной медицинской помощи с приемом вызовов с 08:00 до 16:00.