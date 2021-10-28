Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Стало известно, как будут работать больницы в Башкирии в период нерабочих дней

Стало известно, как будут работать больницы в Башкирии в период нерабочих дней

16:43, 28 окт 2021

В Башкирии в связи с празднованием Дня народного единства и в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября медицинские учреждения будут работать по определенному графику. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики. 

В медицинских организациях устанавливается следующий режим работы:
- 30, 31 октября 2021 года – нерабочие дни;
- 1, 2 ноября 2021 года – по графику рабочего дня;
- 3 ноября 2021 года – рабочий день, сокращенный на 1 час;
- 4 ноября 2021 – нерабочий праздничный день;
- 5, 6, 7 ноября 2021 года – нерабочие дни.

Учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут принимать пациентов:
- 30 октября 2021 года – по графику субботы – с 08:00 до 17:00, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00;
- 31 октября 2021 года – работа кабинета неотложной медицинской помощи с приемом вызовов с 08:00 до 16:00;
- 4 ноября 2021 года – праздничный день – с 08:00 до 17:00, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00;
- 5 ноября 2021 года – по графику рабочего дня (за исключением специализированных учреждений);
- 6 ноября 2021 года по графику субботы – с 08:00 до 17:00, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00;
- 7 ноября 2021 года – работа кабинета неотложной медицинской помощи с приемом вызовов с 08:00 до 16:00.

Читайте также:

В минздраве Башкирии рассказали о текущей ситуации с коронавирусом в республике
При этом плановая госпитализация граждан будет продолжаться в соответствии с графиками госпитализации. Кроме того, жители республики смогут вакцинироваться от новой короновирусной инфекции с 08:00 до 20:00, без перерывов и выходных. Сообщается, что стационары и ковид-госпитали продолжат работать круглосуточно, также как и бригады скорой медицинской помощи, травмпункты и дежурные службы медицинских организаций. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: