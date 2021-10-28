В Башкирии предложили платить пожилым пациентам за прохождение вакцинации от ковида
18:55, 28 окт 2021
Пожилым жителям Башкирии могут платить за вакцинацию от COVID-19. Такое предложение озвучил сегодня, 28 октября, заместитель министра здравоохранения республики Евгений Кустов на круглом столе в Общественной палате региона.
— У нас сейчас достаточно низкие темпы по населению старше 60 лет. Это население относится к группе риска по данному заболеванию. Есть примеры в других областях, где данной категории граждан выплачивается определенная финансовая помощь, — заявил Кустов.
Однако суммы, которые предлагают платить пенсионерам, замминистра не раскрыл. В пресс-службе ведомства также цифру не озвучили.
— Это неизвестно и еще будет обсуждаться, — сообщила UFA1.RU руководитель пресс-службы Минздрава Софья Алешина.
Такие выплаты уже ввели в Москве. Люди старше 65 лет после прививки получают денежную компенсацию в 10 тысяч рублей.