В Башкирии горбольница, из-за нехватки кадров, объявила набор студентов-медиков

09:28, 29 окт 2021

Больница Салавата объявила о поиске молодых специалистов в местную больницу. Об этом стало известно сегодня, 29 октября.







Студентов 5–6-го курсов медицинского вуза приглашают заключить договор о сотрудничестве. В условиях сказано, что сначала студенты получают ежемесячно повышенную стипендию в размере 10 тысяч рублей до конца учебного года. Затем, после окончания обучения, они должны год отработать в Салаватской городской больнице. Начальник отдела кадров больницы Константин Кесллер рассказал, предстоит ли работать медикам в красной зоне.

— Программа по набору молодых специалистов у нас действует с 2019 года. Нам требуются по этой программе терапевты и педиатры. В ковид-госпитале у нас сейчас есть несколько открытых вакансий врачей, но работа студентов там пока под вопросом, потому что у них нет еще опыта работы и сертификата. Их могут в очень редком случае взять как медицинский персонал, но при условии, что они прошли соответствующее обучение, — рассказал Кесслер.

Сейчас в больнице действительно наблюдается напряженная обстановка и нехватка кадров в связи с коронавирусом.



Как отметил начальник отдела кадров больницы, спрос среди студентов на эту программу есть. Кроме того, что во время обучения они получают стипендию, также на время работы в больнице им выделяют служебное жилье.





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