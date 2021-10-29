В Башкирии горбольница, из-за нехватки кадров, объявила набор студентов-медиков
09:28, 29 окт 2021
Больница Салавата объявила о поиске молодых специалистов в местную больницу. Об этом стало известно сегодня, 29 октября.
Студентов 5–6-го курсов медицинского вуза приглашают заключить договор о сотрудничестве. В условиях сказано, что сначала студенты получают ежемесячно повышенную стипендию в размере 10 тысяч рублей до конца учебного года. Затем, после окончания обучения, они должны год отработать в Салаватской городской больнице. Начальник отдела кадров больницы Константин Кесллер рассказал, предстоит ли работать медикам в красной зоне.
Сейчас в больнице действительно наблюдается напряженная обстановка и нехватка кадров в связи с коронавирусом.
Как отметил начальник отдела кадров больницы, спрос среди студентов на эту программу есть. Кроме того, что во время обучения они получают стипендию, также на время работы в больнице им выделяют служебное жилье.