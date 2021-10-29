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Врач из Башкирии рассказала о вакцине от covid-19 для подростков

Врач из Башкирии рассказала о вакцине от covid-19 для подростков

09:52, 29 окт 2021

Врач из Башкирии рассказала о том, что вакцинация безопасна для молодых людей. Прививка для подростков основана на вакцине «Спутника V», которая уже прошла все три фазы клинических испытаний и зарегистрирована в 70 странах.

— «Подростковая» вакцина от коронавируса — точная копия «взрослого» «Спутника V», отличается только дозировка. Вакцинация должна начаться в ближайшее время – пока идет регистрация препарата, — рассказала главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Башкирии Татьяна Саубанова.

Также медик из Башкирии подтвердила, что бесплодие как у женщин, так и у мужчин прививка не вызывает, поэтому опасаться за свое репродуктивное здоровье не стоит.


— Что касается бесплодия, это один из самых въедливых мифов, потому что им удобно пугать молодых людей. Центр акушерства, гинекологии и перинатологии Минздрава РФ провел исследование, которое доказало, что вакцинация не оказывает никакого влияния ни на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин позднего репродуктивного возраста (старше 37 лет), ни на сперматогенез у мужчин, — сказала Татьяна Саубанова.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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