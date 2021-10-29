Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

За сутки в Башкирии от COVID-19 скончались 35 человек, 670 заболели

За сутки в Башкирии от COVID-19 скончались 35 человек, 670 заболели

11:40, 29 окт 2021

В Башкирии на 11 часов 29 октября подтвердили 84 тыс. 825 случаев коронавирусной инфекции, суточный прирост заболевших составил 670 человек. Данные о ситуации предоставили в Администрации главы РБ. 

На данный момент в регионе зарегистрировали 35 летальных исходов болезни. Общее количество погибших достигло 2 тыс. 552 человека. Всего с момента начала пандемии в республике выздоровели 73 тыс. 972 пациента, 639 – за последние сутки.

В настоящее время первый компонент вакцины получили 1 млн 64 тыс. 515 человек. Полностью привились 1 млн 329 тыс. 28 жителей Башкирии. За сутки первый компонент получили 17 тыс. 638 граждан, второй – 7 тыс. 105 человек. 

Читайте также:

Врач из Башкирии рассказала о вакцине от covid-19 для подростков
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса здравоохранение
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: