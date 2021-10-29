За сутки в Башкирии от COVID-19 скончались 35 человек, 670 заболели

11:40, 29 окт 2021

В Башкирии на 11 часов 29 октября подтвердили 84 тыс. 825 случаев коронавирусной инфекции, суточный прирост заболевших составил 670 человек. Данные о ситуации предоставили в Администрации главы РБ.







На данный момент в регионе зарегистрировали 35 летальных исходов болезни. Общее количество погибших достигло 2 тыс. 552 человека. Всего с момента начала пандемии в республике выздоровели 73 тыс. 972 пациента, 639 – за последние сутки.



В настоящее время первый компонент вакцины получили 1 млн 64 тыс. 515 человек. Полностью привились 1 млн 329 тыс. 28 жителей Башкирии. За сутки первый компонент получили 17 тыс. 638 граждан, второй – 7 тыс. 105 человек.

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