В Башкирии сохраняется высокий уровень заболеваемости при низких темпах вакцинации

10:07, 30 окт 2021

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил на заседании регионального оперштаба, что в 18 муниципалитетах республики сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом при низких темпах вакцинации. Он озвучил в каких районах и городах процент привитых от опасной болезни колеблется от 41 до 48.







Напомним, на сегодняшний день от коронавируса в Башкирии полностью привились 1 329 028 человек, первый компонент вакцины получили 1 640 515 жителей региона.



По словам г-на Забелин в республике темпы вакцинации от коронавируса стабильно растут, но есть ряд отстающих муниципалитетов, в которых сложилась сложная ситуация с заболеваемостью.





– В 18 районах республики сохраняется высокий уровень заболеваемости при низких темпах вакцинации, - заявил он на заседании оперштаба. - Так, в Октябрьском, Сибае, Межгорье, а также в Бурзянском и Белорецком районах число привившихся жителей колеблется от 41 до 48 процентов.

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