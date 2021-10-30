В Минздраве Башкирии рассказали, как получить лекарства от коронавируса
10:25, 30 окт 2021
В Минздраве Башкирии рассказали о том, кому и как можно получить лекарства от коронавируса. Об этом рассказали в ведомстве сегодня, 30 октября.
Как пояснили специалисты, лекарства и схему их применения пациенту, больному коронавирусной инфекцией, назначает лечащий врач или врач неотложки. На данный момент в приоритете при назначении лекарств у медиков те пациенты, которые переносят инфекцию в среднетяжелой форме.
Также в Минздраве рекомендовали по всем вопросам обращаться на горячую линию по коронавирусу или в Ситуационный центр.
Между тем количество жалоб на нехватку лекарств продолжает расти. Люди вынуждены искать необходимые медикаменты по знакомым. В поликлинике в это время отвечают, что лекарств нет. Уфимка Евгения Романова болеет коронавирусом с 20 сентября. Заболевание дало осложнение на почки.
Сейчас у нее нет денег на покупку лекарств, так как она, ее супруг и ребенок тоже заболели коронавирусом. КТ также пришлось сдавать за свой счет. В отчаянии Евгения обратилась к главе республики, но ответа от властей пока не последовало.