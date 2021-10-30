В Минздраве Башкирии рассказали, как получить лекарства от коронавируса

10:25, 30 окт 2021

В Минздраве Башкирии рассказали о том, кому и как можно получить лекарства от коронавируса. Об этом рассказали в ведомстве сегодня, 30 октября.







Как пояснили специалисты, лекарства и схему их применения пациенту, больному коронавирусной инфекцией, назначает лечащий врач или врач неотложки. На данный момент в приоритете при назначении лекарств у медиков те пациенты, которые переносят инфекцию в среднетяжелой форме.

— Согласно методическим рекомендациям Минздрава России, в приоритете пациенты со среднетяжелой формой COVID-19 (в т. ч. с вирусной пневмонией). Лекарства доставляет средний медперсонал поликлиники по месту жительства или волонтер. При этом необходимо находиться дома и соблюдать правила дистанцирования, — прокомментировали в ведомстве.

Также в Минздраве рекомендовали по всем вопросам обращаться на горячую линию по коронавирусу или в Ситуационный центр.



Между тем количество жалоб на нехватку лекарств продолжает расти. Люди вынуждены искать необходимые медикаменты по знакомым. В поликлинике в это время отвечают, что лекарств нет. Уфимка Евгения Романова болеет коронавирусом с 20 сентября. Заболевание дало осложнение на почки.

— Лекарства поликлиникой № 43 предоставлены не были. Лечилась за свой счет. Ковид дал осложнения на почки, и так же за свой счет пришлось покупать. Талонов к нефрологу и на УЗИ нет. Проходила УЗИ и специалиста за свой счет. 29 октября почувствовала себя хуже. Повторный ПЦР — положительный. Позвонивший терапевт из поликлиники № 43 ответил, что у них, кроме парацетамола, лекарств нет. Назначила убойные дозы дексаметазона, кроверазжижающий Эликвис, антибиотики, — сообщила девушка.









Сейчас у нее нет денег на покупку лекарств, так как она, ее супруг и ребенок тоже заболели коронавирусом. КТ также пришлось сдавать за свой счет. В отчаянии Евгения обратилась к главе республики, но ответа от властей пока не последовало.

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Фото: из архива newsbash.ru