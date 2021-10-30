13:00, 30 окт 2021

В 2022 году в России увеличится максимальный размер пособия по больничному. Об этом сообщили в Министерстве труда.







«Максимальный размер пособия по больничному в следующем году увеличится до 2572 рублей 60 копеек в день», — пишет «Российская газета», уточняя, что сейчас за сутки болеющий сотрудник получает, в среднем, 2434 рубля 25 копеек. При этом ожидается, что минимальный размер пособия составит 439 рублей 25 копеек за день.



По информации газеты, в 2022 году за день нахождения на больничном россияне, в среднем, станут получать 1202 рубля 78 копеек. Кроме того, с 1 января предстоящего года больничные будут оформлять только в электронном виде.

Читайте также: В России в 2022 году увеличится размер пособия по уходу за ребенком

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из архива newsbash.ru