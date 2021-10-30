Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии зарегистрирован новый антирекорд по новым случаям коронавируса

В Башкирии зарегистрирован новый антирекорд по новым случаям коронавируса

13:55, 30 окт 2021

В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 33 пациента, общее количество жертв достигло 2 тыс. 585 человек. Данные предоставили в пресс-службе Администрации главы РБ. 

На 11 часов 30 октября в республике подтвердили 85 тыс. 497 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 672 пациента. Всего с момента начала пандемии в регионе выздоровели 74 тыс. 634 человека, 662 – за последние сутки.

В настоящее время от ковида первым компонентом привились 1 млн 656 тыс. 891 житель Башкирии. Полностью завершили вакцинацию 1 млн 336 тыс. 958 человек. За сутки первый компонент получили 16 тыс. 376 граждан, 7 тыс. 930 – второй. 

Читайте также:

В Башкирии вступили в силу новые поправки в антиковидный указ
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса здравоохранение
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: