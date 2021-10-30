В Башкирии зарегистрирован новый антирекорд по новым случаям коронавируса

13:55, 30 окт 2021

В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 33 пациента, общее количество жертв достигло 2 тыс. 585 человек. Данные предоставили в пресс-службе Администрации главы РБ.







На 11 часов 30 октября в республике подтвердили 85 тыс. 497 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 672 пациента. Всего с момента начала пандемии в регионе выздоровели 74 тыс. 634 человека, 662 – за последние сутки.



В настоящее время от ковида первым компонентом привились 1 млн 656 тыс. 891 житель Башкирии. Полностью завершили вакцинацию 1 млн 336 тыс. 958 человек. За сутки первый компонент получили 16 тыс. 376 граждан, 7 тыс. 930 – второй.

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