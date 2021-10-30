«Спутник Лайт» будет использоваться только для ревакцинации

18:10, 30 окт 2021

Вакцину «Спутник Лайт» нужно использовать только для ревакцинации, в субботу изменения внесут в методические рекомендации. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки по Владимирской области.







«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: „Спутник Лайт“ использовать только для повторной вакцинации. Для первой прививки рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе „Спутник V“», — цитирует ТАСС Михаила Мурашко.

Однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» является облегченным вариантом вакцины «Спутник V». Его разработали в Национальном исследовательском центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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