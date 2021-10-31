В Башкирии ковид-госпитали заполнены под завязку
09:58, 31 окт 2021
На своей странице в соцсетях Глава республиканского правительства Андрей Назаров отметил, что ситуация с коронавирусом остается достаточно сложной. Ежедневно перекрывается прежний рекорд по числу заболевших.
— Два инфекционных госпиталя, которые мы построили в Зубово и в Стерлитамаке, а также перепрофилированные больницы заполнены под завязку, — сообщил своим подписчикам Андрей Назаров и обратил внимание, что в связи с этим Главой Башкирией Радием Хабировым принято решение построить две новых инфекционных больницы: в Сибае и рядом с Туймазами.
Площадки будут размещены так, чтобы можно было быстро подключиться к инженерным коммуникациям.
По словам премьер-министра регионального правительства, новые ковид-госпитали позволят лечить коронавирус на местах, без потери времени на доставку пациентов в крупные города. Городские больницы смогут уделять больше времени профильным направлениям.
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