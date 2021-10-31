В Минздраве Башкирии рассказали, кто сможет планово пройти лечение в больницах
10:08, 31 окт 2021
В Минздраве Башкирии рассказали о том, кто сможет попасть на плановую госпитализацию. Об этом сообщили в ведомстве сегодня, 31 октября.
В министерстве рассказали, что уфимские больницы работают в прежнем режиме. Приостановить оказание плановой медицинской помощи рекомендовано только лечебницам республики.
— В прежнем режиме функционируют медицинские учреждения, оказывающие стационарную медицинскую помощь: республиканский кардиологический центр, РКБ им. Куватова, республиканский онкодиспансер, детская клиническая больница, наркологический диспансер № 1, кожно-венерологический диспансер, республиканский врачебно-физкультурный диспансер, клиническая психиатрическая больница и противотуберкулезный диспансер. А также все детские учреждения, родильные дома, — сообщили в ведомстве.
В Минздраве отметили, что вся экстренная и неотложная медпомощь оказывается в срок. Из-за того что некоторые лечебницы перепрофилированы под ковид-госпитали, иногда пациентов направляют в другие медучреждения.
Пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, тем, кто находится на гемодиализе, медики также планово продолжают оказывать помощь.