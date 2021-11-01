Суточный прирост заболевших ковидом в Башкирии составил 666 человек

12:41, 01 ноя 2021

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало статистические данные о распространении COVID-19 в регионе. На 11 часов 1 ноября в республике зарегистрировано 86 831 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Суточный прирост заболевших составил 666 человек.







Выздоровел за период пандемии 75 961 житель Башкирии. За последние 24 часа выписались из ковид-госпиталей 658 граждан. Скончались от инфекции еще 37 пациентов, всего — 2658.



Несмотря на нерабочую неделю, прививочная кампания против SARS-CoV-2 продолжается. Первый компонент вакцины получили суммарно 1 668 952 человека, прошли два этапа 1 342 669 жителей региона.

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