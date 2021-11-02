В Башкирии в реанимации из-за коронавируса находятся трое новорожденных

14:07, 02 ноя 2021

В Уфе 16 детей госпитализированы с коронавирусом в 17-ю больницу. Об этом сообщили сегодня, 2 ноября, в Минздраве Башкирии.







По данным ведомства, трое новорожденных сейчас лежат в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. Причиной заболевания могло стать то, что их матери не были привиты от ковида. Состояние остальных пациентов оценивается как стабильное.



Напомним, тревогу, что среди заболевших ковидом есть дети, забила в начале сентября глава республиканского Роспотребнадзора Анна Казак.

— Среди заболевших преобладают дети до 14 лет и люди старше 60 лет. Мы прогнозируем, что ожидается четвертая волна после активной миграции населения, — заявляла она ранее.

По ее словам, рост заболеваемости связан с тем, что многие вернулись из отпуска, в школах и детских садах начались активные контакты, которые и приводят к заболеваемости. Через несколько дней в 12 муниципалитетах республики учеников 5–8-х и 10-х классов перевели на дистанционное обучение. Позже на дистант ушли 60% уфимских школьников. В начале октября врачи рассказали о том, что основным признаком того, что ребенок заболел коронавирусом, является высокая температура, которая может держаться и плохо сбиваться несколько дней.

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