Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Минздраве Башкирии заявили, что уровень антител не является противопоказанием к вакцинации

В Минздраве Башкирии заявили, что уровень антител не является противопоказанием к вакцинации

15:41, 02 ноя 2021

Уровень антител не является показанием либо противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Об этом 2 ноября на тематическом брифинге сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

По его словам, ведомство считает проверку уровня антител перед вакцинацией «нецелесообразным».

Ранее сообщалось, что три младенца с коронавирусом находятся в реанимации в Уфе в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось о том, что Башкирия вышла на плато по коронавирусу. Об этом сообщили на брифинге, по этому заболеванию, министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

Читайте также:

В Башкирии в реанимации из-за коронавируса находятся трое новорожденных
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru
Теги: здравоохранение Забелин Максим Васильевич
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: