В Минздраве Башкирии заявили, что уровень антител не является противопоказанием к вакцинации

15:41, 02 ноя 2021

Уровень антител не является показанием либо противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Об этом 2 ноября на тематическом брифинге сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.



По его словам, ведомство считает проверку уровня антител перед вакцинацией «нецелесообразным».



Ранее сообщалось, что три младенца с коронавирусом находятся в реанимации в Уфе в тяжёлом состоянии.



Ранее сообщалось о том, что Башкирия вышла на плато по коронавирусу. Об этом сообщили на брифинге, по этому заболеванию, министр здравоохранения РБ Максим Забелин.



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