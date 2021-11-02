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В Минздраве назвали сроки начала вакцинации детей и подростков от COVID-19

В Минздраве назвали сроки начала вакцинации детей и подростков от COVID-19

15:50, 02 ноя 2021

В начале октября министр здравоохранения республики Максим Забелин заявил, что дети тяжело переносят коронавирус, а также есть летальные случаи. Тогда же в Башкирии была развернута реанимация для новорожденных, где на тот момент находилось 12 детей.

Башкирия ждет официального разрешения по использованию вакцины от коронавируса для детей и подростков. Внесение изменений в инструкцию и выход препарата для детей ожидается в ноябре. Об этом заявили на брифинге минздрава 2 ноября.

По словам министра Максима Забелина, это будет вакцина "ГамКовидВак" в меньшей дозировке в зависимости от возраста юных пациентов.

По данным Минздрава, в 2021 году в Башкирии от внебольничной пневмонии скончались 12 детей, в прошлом году - шесть.

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Источник: mkset.ru
Теги: здравоохранение Забелин Максим Васильевич
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