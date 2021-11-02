В Роспотребнадзоре не исключили продление локдауна в России

18:35, 02 ноя 2021

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила продления локдауна в России еще на одну неделю.







На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 1 ноября она заявила, что эффект от предпринятых мер, то есть введения нерабочих дней, не наступит сразу. По ее словам, для достижения положительного результата нужно не меньше одного инкубационного периода, возможно, понадобится значительно больше времени.



Первым регионом, объявившим о продлении локдауна до 12 ноября, стала Новгородская область. Об этом 1 ноября на официальной странице региона заявил губернатор Андрей Никитин. Он объявил, что ужесточатся требования к работе предприятий и организаций, смогут продолжить работу те магазины, кафе и другие учреждения, где соблюдаются меры санитарной защиты, нет административных взысканий. Заведения будут в обязательном порядке проверять QR-коды.

Возникает вопрос, последуют ли примеру Новгородской области другие российские регионы, в частности, Республика Башкортостан?

«Вопрос продления нерабочих дней в Башкирии на данный момент не рассматривается», — сообщили в пресс-служба главы республики.

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