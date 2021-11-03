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В Минздраве Башкирии прокомментировали ситуацию с реорганизацией Учалинской больницы

В Минздраве Башкирии прокомментировали ситуацию с реорганизацией Учалинской больницы

10:22, 03 ноя 2021

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин прокомментировал ситуацию с реорганизацией больницы в городе Учалы

Напомним, более семи тысяч местных жителей поставили подписи под петицией против преобразований в медучреждении, также планируя направить обращение президенту страны Владимиру Путину и главе региона Радию Хабирову.

Забелин отметил, что жалобы жителей необоснованны.


«Реорганизация больницы в Учалах не проводилась. Лаборатория, роддом - как были там, так и есть, просто часть биохимических анализов, которая никогда не выполнялась в Учалах, теперь перенаправляется в Белорецк для выполнения более широкого спектра исследований. Никому из жителей никуда не приходится ездить, как было количество пунктов забора крови, так они и остались и прекрасно работают», – отметил министр.
Накануне, 2 ноября, на встрече с представителями СМИ республики, министром были озвучены преимущества реорганизации лабораторий, на примере уфимской больницы №13, где появилась одна из семи лабораторий так называемого второго уровня.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Учалинский район здравоохранение
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