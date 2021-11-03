В Башкирии снизилось количество смертей и заболеваний коронавирусом за сутки
11:39, 03 ноя 2021
27 умерших и 583 заболевших коронавирусом выявлено в Башкирии за минувшие сутки. Информацию опубликовали в группе администрации главы республики в соцсети «Вконтакте».
С начала пандемии число заболевших Covid-19 достигло 88 173 человека, умерших – 2721. Выздоровели за все время – 77 237 пациентов, за последние сутки – 583.
Вакцинировались от коронавируса первым компонентом 1 697 608 человек, вторым – 1 358 090.
Источник:
ufa.aif.ru
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