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В России будут вычислять тех, кто купил справку о вакцинации

В России будут вычислять тех, кто купил справку о вакцинации

08:33, 04 ноя 2021

В России начнут проводить выборочное тестирование среди тех, у кого имеются на руках сертификаты о вакцинации. С помощью специального теста будут выявлять тех, кто на самом деле прививку не делал и купил сертификат.

О новой инициативе «Известиям» рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.  В качестве маркера в тесте используются антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, который использован в «Спутнике V». По словам Александра Гинцбурга, этот  вирус достаточно редок, и до введения вакцины человек с большой доли вероятности не мог с ним встречаться.

Специалист отметил, что в сети в разы увеличилось количество объявлений о продаже сертификатов о вакцинации. При этом у 80 процентов тяжелобольных людей, которые поступают в реанимацию будучи «привитыми», антитела к мембранному белку аденовируса Ad26 отсутствуют.

Граждане, подделавшие тест о вакцинации, будут привлекаться к уголовной ответственности по статьям 327 УК РФ и 236 УК РФ. Им будет грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

Выборочное тестирование будет проводиться в первую очередь среди госслужащих и сотрудников государственных и муниципальных учреждений и госкомпаний. Оно может стартовать в следующем году.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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